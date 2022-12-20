145 образовательных организаций Дагестана в 2022 году оснащены современным компьютерным оборудованием в рамках нацпроекта «Образование»

Об этом рассказал министр образования и науки Республики Дагестан Яхъя Бучаев в ходе заседания президиума Совета при Главе РД по стратегическому развитию и проектной деятельности в РД под руководством премьера-министра Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Помимо этого, по словам Бучаева, в 2022 году Минобрнауки РД в рамках нацпроекта «Образование»:

Открыли 171 центра образования «Точка роста» в 40 муниципальных образованиях и 2 малых городах республики.

Запустили детский технопарк «Кванториум» в г. Каспийске на базе МБОУ «СОШ №13»

Установили 41 воркаут площадку и 11 футбольных мини-полей в 52 общеобразовательных организациях

Открыли Региональный центр по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи «Альтаир»

Открыли центры цифрового образования «IT-куб» на базе ГБПУ РД «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева» и ГБПУ РД «Кизлярский профессионально-педагогический колледж» и тд.