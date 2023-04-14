142 общественные территории будут благоустроены в Дагестане в 2023 году

Первый вице-премьер Дагестана Манвел Мажонц провёл заседание Республиканской межведомственной комиссии по контролю за ходом выполнения в 2022 — 2024 годах мероприятий федерального проекта «Формирования комфортной городской среды» на территории Республики Дагестан.

Главной темой обсуждения стало обсуждение планов по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств населённых пунктов в 2023 году, а также вопросы своевременного контрактовая по объектам КГС, а также проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий, которые подлежат благоустройству в первоочередном порядке на единой федеральной платформе для онлайн-голосования «za.gorodsreda.ru«.

По словам и.о. министра строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана Александра Нестерова, голосование состоится с 15 апреля по 31 мая. В рейтинговом голосовании принимают участие 9 городов Дагестана. Во всех городах определен перечень общественных территорий, предусматриваемых для благоустройства. Всего их 63.

По словам вице-премьера Манвела Мажонца, в рамках реализации проектов необходимо уделить внимание качеству проводимых работ. В завершении заседания, вице-премьер дал ряд поручений ответственным лицам.