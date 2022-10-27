14 учителей из Дагестана поехали работать в Запорожье

Съемочная группа «Известий» побывала в мелитопольской школе, где уже два месяца преподают учителя из Дагестана.

Из республики в Запорожье приехало сразу 14 человек. Дома у них остались семьи и ученики, но педагоги решили, что детям на освобожденных территориях сейчас особенно нужны хорошие учителя. Корреспонденты «Известий» Мурад Магамедов и Мери Бадунц пообщалась с новыми и старыми учениками «педагогического десанта».

Заира Пахрудинова уже второй месяц преподает в мелитопольской школе. Учительница — одна из тех, кто переехал в зону проведения специальной военной операции. Отпускать ее одну в чужой город, где военное положение — родственники не хотели. Заира настояла.

«Меня почему-то тянуло сюда. Хотела увидеть этих детей», — рассказала учительница русского языка средней школы Заира Пахрудинова.

Многие из этих ребят при Украине обучались на дому. Дети почти сразу полюбили новую учительницу. Заира Магомедовна умеет найти подход к каждому. У самой в Дагестане остались два сына и дочь.

«С Дагестана нас приехало 14 человек. Работаем с сентября. Каких-то особенностей лично я не заметил, дети они везде дети. Видно что дети очень много потеряли, пропустили. Постепенно стараемся в другом формате как-то все восстановить», — сообщил директор средней школы села в Дагестане Загирбег Селимов.

Местные школьники теперь хотят побольше узнать о красотах и традициях Дагестана.

«Детям очень интересно. Спрашивают обычаи, говорят: «А у вас как на свадьбах? У нас вот так бывает». Очень позитивные дети. Мне повезло с детьми», — поделилась Заира Пахрудинова.

Заира Магомедовна решила познакомить своих новых учеников с дагестанскими. Записала видео, отправила в родное село. Там откликнулись, и теперь ребята активно общаются.

Это один из исключительных моментов, когда можно на уроке пользоваться сотовыми телефонами. Видеооткрытки ученикам Дагестана — изюминка урока. Занятие здесь никто не прогуливает.

Бывшие ученики Заиры Пахрудиновой приглашают мелитопольских детей в Дагестан. Обещают показать местные красоты, и конечно — научить танцевать лезгинку.