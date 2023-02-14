Здравоохранение

14 скорых машин и 12 передвижных ФАПов получат учреждения здравоохранения Дагестана

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Сегодня на площади Ленина в Махачкале состоялась торжественная передача первой партии поступивших в республику новых оснащённых машин скорой помощи на базе автомашин «Газель NEXT» и «Соболь», а также передвижных фельдшерско-акушерских пунктов с полным оборудованием для проведения диспансеризации и медицинского приема.

Ключи главврачам районных и городских больниц вручили вице-премьер Дагестана Абдурахман Махмудов и министр здравоохранения РД Татьяна Беляева.

Всего в республику распределена централизованная поставка 14 машин скорой помощи и 12 передвижных ФАПов. Основная часть разнарядки уже прибыла в республику, ожидается поступление еще 4 машин скорой помощи.

С центральной площади столицы машины разъехались прямо на места их предстоящей работы.

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