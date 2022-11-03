14 семей без крыши над головой скоро переедут в свой собственный дом

Дети из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, скоро обретут свою крышу над головой. Для них благотворительным фондом «Чистое сердце» уже строится многоквартирный дом в Каспийске. Стройка идёт непрерывно и, как говорится, всем миром — так как пожертвование на возведение дома можно сделать каждому как стройматериалами, денежными средствами, так и собственным трудом, помогая строителям.

Глава Дагестана Сергей Меликов поддержал на прошедшем в октябре 2022 года в Махачкале благотворительном форуме «Солнечный берег. НКО. Перезагрузка» такую общественную деятельность, которая реально меняет жизнь людей к лучшему. «Такие инициативы у нас в республике знают недостаточно. А рекламировать нужно делами, рекламировать нужно поступками, теми достижениями, которые у нас есть», — отметил в своём выступлении Сергей Меликов.

«Есть такие благие дела, которые способны на многие годы пережить тех, кто их делает, и заслужить бесконечные искренние упоминания и благодарности. При этом нет понятия малой помощи, важно само намерение. Мы видим большое желание у наших людей помочь. Иногда приходит сумма в 50 рублей и понимаешь, что у человека нет лишней копейки, но он желает быть причастным к такой помощи. Те кто оказывают существенную помощь нередко хотят остаться неизвестными — хотя это так и принято, мы все-таки просим их рассказать, чтобы послужить хорошим примером добрых дел», — рассказала вице-президент благотворительного фонда «Чистое сердце» Миседу Садрудинова.

Фундамент и стены дома уже возведены, установлены окна. Сейчас мастера работают над возведением крыши, и впереди большой фронт отделочных работ. По итогу, 14 семей смогут обрести собственную крышу и не жить с опаской — что несёт завтрашний день.

Присоединиться к благому делу может каждый!