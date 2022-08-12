14 профильных классов Росгвардии появятся в дагестанских школах

Об этом сообщили на рабочем совещании в республиканском минобрнауки по вопросам развития в регионе всероссийского ведомственного детско-юношеского движения «Гвардейская смена».

Специализированные классы Росгвардии начнут действовать уже с первого сентября на базе 7-х классов школ Махачкалы, Каспийска, Избербаша, Дербента, Буйнакска, Хасавюрта, Кизляра, Кизилюрта и Левашинского района.

Совещание прошло при участии врид заместителя начальника Управления Росгвардии по Республике Дагестан полковника Башира Алимова, заместителя министра образования и науки Республики Дагестан Аиды Далгатовой, советника главы Республики Дагестан Табира Маликова, руководителей образовательных учреждений региона. Собравшиеся обсудили вопросы оборудования профильных классов, обеспечения учащихся формой и программу обучения.

Полковник Башир Алимов поблагодарил участников совещания за поддержку движения Росгвардии «Гвардейская смена» и выразил надежду на плодотворное сотрудничество. «Создание профильных классов Росгвардии в первую очередь направлено на военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Совместными усилиями мы постараемся привить нашим детям такие ценности как честь, благородство, отвага, любовь к Родине», – подчеркнул он.

В рамках рабочего совещания также было подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством образования и науки Республики Дагестан и региональным управлением Росгвардии.

Отметим, что инициатива создания профильных классов Росгвардии в Дагестане принадлежит руководству управления ведомства по республике и поддержана лично главой региона Сергеем Меликовым.

На данный момент в республике уже функционируют два класса Росгвардии – на базе кизлярской средней общеобразовательной школы №7 и махачкалинской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Шефство над ними взяли военнослужащие махачкалинского соединения войск правопорядка.