14-й день спецоперации

Обстановка на 22.00

Мариуполь. Продолжается зачистка. Полноценной эвакуации из города нет. Сегодня также была устроена очевидная провокация с обстрелом роддома, который ранее был занят украинскими военными и превращен в опорный пункт, о чем свидетельствовали сами местные жители.

Волноваха. Зачистка продолжается, город полностью еще не взят, хотя там уже на некоторых зданиях и вешают флаги ДНР. Еще предстоит поработать. Докучаевск. Войска ДНР взяли Новотроицкое и создали предпосылки для скорого прекращения обстрелов города. ВСУ будет постепенно отступать на север, сужая линию фронта и готовясь к оборонительным боям в окружении. Донецк-Горловка. По фронту, без серьезных изменений, хотя наблюдается оживление в районе Авдеевки, Марьинки и еще ряда пунктов. Возможно, в ближайшие дни события здесь будут развиваться активнее. ЛНР. Продолжатся занятие оставшихся неподконтрольными сел республики. Идут бои в районе Северодонецка и Рубежного. Агломерация пока под контролем ВСУ. Гражданских также держат в заложниках. Изюм. ВС РФ контролируют часть города. В южных районах шастают ДРГ противника, оставшиеся украинские силы действуют к югу от города. Попытки наступательных действий в районе Балаклеи, как в целом и все «контрнаступление в Харьковской области», особых успехов противнику не принесли. Ну, если не считать отбитый у самих себя Чугуев. Есть подозрение, что скоро ВСУ сильно пожалеют, что потратили оставшиеся резервы на эту активность. Между тем, угроза котла на Донбассе после потери ВСУ Изюма продолжает нарастать. Украинские источники сообщают, что Генштаб ВСУ якобы уже списал группировку, которой, по сути, остается лишь задача максимально затянуть сопротивление после образования котла. Харьков. Бои идут по-прежнему на окраине города, внутри которого нарастает гуманитарная катастрофа. Между тем, в самой области все активнее завозят российскую гуманитарку. Из города более-менее безопасно можно выехать разве что на поезде. Сумы. Без особых изменений. Основная масса людей по-прежнему не может покинуть город, так как Киев отказывается использовать гуманитарные коридоры, предлагаемые Россией. Схожая ситуация и в Чернигове. Киев. ВС РФ продолжают укрепляться к западу от Киева, в ожидании накопления сил ВС РФ в районе Бровар. ВСУ по-прежнему держит Ирпень, откуда люди выходят пешком в направлении Киева. По оценке Пентагона, ВС РФ могут полностью окружить Киев в течение 72 часов. Николаев. Город блокирован с трех сторон, ВСУ готовится к уличным боям, что означает – борьба за городское предполье проиграна.

В целом, все ждут начала 2-й фазы операции, основой которой должны стать полноценный котел на Донбассе с последующим продвижением к Днепру, завершение окружение Харькова (с возможным штурмом) и полное окружение Киева. Также ожидается развития операции в районе Николаева и Одессы. Понимая это, остатки резервов ВСУ пытаются использовать для укрепления обороны Харькова, Одессы и Киева.

Завтрашние переговоры Лаврова и Кулебы в Турции, скорее всего, будут последним шансом Украины избежать дальнейших последствий боевых действий, но она наверняка этим шансом не воспользуется.

Источник: https://asd.news/articles/voyna/14-y-den-spetsoperatsii/