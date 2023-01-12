Капитальный ремонт школ

139 дагестанских школ будут капитально отремонтированы в 2023 году

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Об этом сообщил вице-премьер Муслим Телякавов на совещании, где обсуждался вопрос проведения конкурсных закупочных процедур по капитальному ремонту школ.

Муслим Телякавов напомнил, что в 2022 году было отремонтировано 210 зданий 191 школы на сумму порядка 3 млрд рублей, а в этом году планируется проведение капитального ремонта в 141 здании 139 школ на общую сумму 3,6 млрд рублей.

Вице-премьер также обратил внимание, что с целью исключения вероятности признания победителями недобросовестных подрядных организаций, Минобрнауки Республики Дагестан разработана и доведена до муниципалитетов типовая форма технического задания для проведения конкурсных процедур, проект контракта и разъяснения по их применению.

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