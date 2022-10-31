136-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада отправилась в зону СВО

Сегодня, 31 октября, в Буйнакске прошли проводы 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, которая отправилась в зону СВО. Проводить военных приехали директор ГБУ РД «Дагпатриотцентр» при Минмолодежи РД Рамазан Магомедов, заместитель главы администрации городского округа «город Буйнакск» Саид Гамзатов, председатель Собрания депутатов города Буйнакска Магомедхан Даитбеков, заместитель главы администрации городского округа «город Хасавюрт» Раджаб Генжаев и представители духовенства города Буйнакска.

Присутствующие пожелали им крепкого здоровья, силы духа и скорейшего возвращения домой. От имени министра по делам молодежи РД Камиля Саидова обратился к мобилизованным Рамазан Магомедов. «Участие в военной операции на Украине — это важный этап в жизни каждого из вас и не менее важный и судьбоносный этап для нашей страны. Мы верим в то, что вы сможете с честью выдержать все испытания военной службы. Улучшите свои физические навыки и военную подготовку. И самое главное, что вы не дадите никому усомниться в вашей преданности родине. Станете хорошими товарищами своим сослуживцам и достойными защитниками Отечества. В добрый путь», — сказал напутственные слова директор Дагпатриотцентра РД. Также он напомнил, что в рамках акции #МыВместе семьям мобилизованных оказывается вся необходимая помощь и их семьи не останутся в стороне. Минмолодежи РД совместно с муниципалитетами республики подготовили необходимую гуманитарную помощь, которую они забрали с собой. Временно исполняющий обязанности заместителя командира разведывательного батальона по личному составу 136-й отдельной мотострелковой бригады Захар Рамалданов рассказал, что все отбывающие в течение нескольких недель проходили интенсивную подготовку. «В течение двух недель мобилизованные проходили интенсивную подготовку. С первого дня они обеспечены всем необходимым: средствами химзащиты, одеждой, также для них были выпущены банковские карты, куда будут поступать начисления», — сообщил Рамалданов. Завершились проводы зажигательной лезгинкой.

Источник: https://mirmol.ru/novosti/136-ja-otdelnaja-gvardejskaja-motostrelkovaja-brigada-otpravilas-v-zonu-svo/