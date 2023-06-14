13 июня школьники сдавали единые государственные экзамены по биологии и иностранным языкам

В этот день в Дагестане задействовано 59 пунктов проведения экзаменов.

На участие в ЕГЭ по биологии был заявлен 3881 участник. На письменный экзамен по английскому зарегистрировано 568 участников, немецкий язык сдает один выпускник.

Экзаменационная работа по биологии состоит из двух частей, включающих в себя 29 заданий. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по биологии, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 36 баллов. Свои результаты участники ЕГЭ по биологии получат не позднее 28 июня.

ЕГЭ по иностранному языку разделен на две части: письменную и устную (раздел «Говорение»), которые проводятся в разные дни. 13 июня участники ЕГЭ сдают письменную часть экзаменационной работы, а устная пройдет 16 и 17 июня. Устную часть участники экзамена по иностранным языкам сдают по желанию. Это потребуется тем, кто хочет поступать в профильные вузы.

Письменная часть экзаменационной работы по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам состоит из четырех разделов, включающих в себя 38 заданий. На выполнение экзаменационной работы по иностранным языкам отводится 3 часа 10 минут (190 минут). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по иностранным языкам составляет 22 балла. Письменная и устная части экзаменационной работы оцениваются в совокупности. Свои результаты участники ЕГЭ по иностранным языкам узнают не позднее 4 июля.

Впереди у одиннадцатиклассников, помимо устного ЕГЭ по иностранным языкам, остался только один экзамен – по информатике и ИКТ.