Здравоохранение

126 лагерей Дагестана готовятся к приёму детей в летний сезон

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Летнюю оздоровительную кампанию 2022 года обсудили 28 апреля на уровне Правительства Дагестана с участием Межведомственной комиссией по организации отдыха и оздоровления детей в РД и руководителя Минобрнауки РД Яхьи Бучаева.

Исходя из озвученных председателем Правительства РД Муслимом Телякавовым данных, в текущем году финансирование путёвок в детские лагеря увеличено на 50%, задействовано 126 лагерей (100 на базе школ, 26 — загородные стационарные учреждения полного дня). В общем летом 2022 года планируется охватить отдыхом порядка 30 000 детей.

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