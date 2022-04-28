126 лагерей Дагестана готовятся к приёму детей в летний сезон

Летнюю оздоровительную кампанию 2022 года обсудили 28 апреля на уровне Правительства Дагестана с участием Межведомственной комиссией по организации отдыха и оздоровления детей в РД и руководителя Минобрнауки РД Яхьи Бучаева.

Исходя из озвученных председателем Правительства РД Муслимом Телякавовым данных, в текущем году финансирование путёвок в детские лагеря увеличено на 50%, задействовано 126 лагерей (100 на базе школ, 26 — загородные стационарные учреждения полного дня). В общем летом 2022 года планируется охватить отдыхом порядка 30 000 детей.