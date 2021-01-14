12 января состоялось совещание с главами районов и городов ЮТО

Под руководством Госсекретаря РД Хизри Абакарова состоялось совещание с главами муниципалитетов республики по вопросам разрешения проблемы мусора.

Вопрос для республики актуальный и ему уделяется значительное внимание в целях недопущения ситуации коллапса лета 2018 года. В рамках совещания обсуждались различные аспекты данного вопроса. В мероприятии принял участие и глава МР «Агульский район» Закир Каидов.

С 1 января 2019 года Дагестан перешел на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Республика разделена на шесть зон, в которых работают 4 региональных оператора. Их определило Министерство природных ресурсов и экологии РД. По какому принципу — до сих пор не понятно.

Региональным оператором по Южному территориальному округу является компания ООО «Экологи-ка». В связи с мусорным коллапсом, произошедшим летом 2018 года в Дербенте, оператор приступил к своим обязанностям раньше назначенного срока — с августа 2018 года. Однако проблем с мусором как в Дербенте, так и во всем ЮТО меньше не стало.

Администрациям районов и городов Южного территориального округа приходится самим бороться с мусором, собирать и вывозить отходы, потому что регоператор со своей работой не справляется. А деньги за эту работу продолжает получать регоператор. У «Экологи-ки» серьезные проблемы с материально-технической базой: нет техники для сбора мусора, за аренду взятой у муниципалитетов техники регоператор практически не платит. Также несбалансированны тарифы и нормативы накопления отходов. Региональный оператор просто не справляется и не желает справляться с объемом мусора.

Главы муниципалитетов рассказали о том, с какими проблемами они столкнулись при работе с региональным оператором. В частности, руководитель Агульского района Закир Каидов отметил, что в компании постоянно менялись руководители, ни с кем из них невозможно было вести диалог. Никто не работал на благо населения, а только для своей выгоды.

Глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов сообщил, что администрация города неоднократно встречалась с руководителем компании «Экологи-ка», однако ситуация никак не менялась.

Источник: Пресс-служба МО «Агульский район»