12 светофоров на проспектах Махачкалы увязали в интеллектуальную систему

Об этом сообщает Минтранс Дагестана.

Светофорные объекты расположены на проспектах Р. Гамзатова, Ярагского, Акушинского и Гамидова.

По данным министерства, модернизация охватывала объекты на наиболее загруженных перекрестках дорог.

Эти меры позволили повысить пропускную способность проспектов Петра I и Расула Гамзатова в утренний и вечерний часы пик на 14 и 12% соответственно.

В текущем году на региональных дорогах в текущем году установят 18 «умных пешеходных переходов».

Напомним, что внедрением ИТС в регионе занимается ГК «Урбантех».

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