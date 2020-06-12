12 июня День России

Празднование Дня России дарит россиянам много позитива и радости. Этот праздник символизирует богатство и масштабность страны, её величие и мощь, является олицетворением национальной гордости и одухотворённости. Ежегодно празднуется в каждом городе и является не рабочим днём на всех предприятиях.

Обычно День России в стране проводится с большим размахом, 12 июня всегда является выходным днем. Однако в этом году проведение массовых мероприятий повсеместно невозможно из-за пандемии коронавируса. Мероприятия будут проводиться с учетом эпидемиологической обстановки на местах. Поэтому последнее слово остается за местными властями, которые находятся «внутри» ситуации.

История праздника

В документации этот праздник прописан как «День принятия Декларации о суверенитете» и праздноваться он начал с 12 июня 1990 года. Это самый юный национальный праздник в государстве. Декларация вступила в силу за подписью народного депутата на первом съезде.

А уже в следующем году – 1991-м 26 декабря СССР прекратило своё существование и все 15 республик стали самостоятельными государствами, в том числе и Россия.

Изначально праздник назывался «День независимости», но данное словосочетание не отражало действительность. Россия была зависима ранее от Советского Союза, большей частью которого она являлась. В общем, эта формулировка была не правильной и не понятной в отношении Российской Федерации, поэтому в 1998 году президентом Борисом Ельциным был подписан указ о переименовании праздника в «День России».

В Трудовом кодексе РФ зафиксировано именно это название и среди населения также распространено такое лёгкое словосочетание.

Дата праздника и выходные

Несмотря на юный возраст Дня независимости, в России, у него уже появились узнаваемые традиции на выходные, они будут соблюдаться и в 2020 году.

Год из года они повторяются и преумножаются. В 2020 году будет тридцатая юбилейная дата суверенитета России. В связи с этим праздник отличается своим торжественностью. Официальная дата празднования Дня России – 12 июня, это всегда не рабочий день, в независимости от того будний он или выходной. В 2020 году 12 июня выпадает на пятницу, значит у россиян будет три дня выходных подряд.

Из уже укоренившихся элементов праздника можно выделить следующие:

1. Это вывешивание национального флага на окнах, балконах, зданиях. Обычно в этот день триколоры развиваются на центральных улицах городов, в парках и скверах, придавая городам праздничное настроение и колоритное убранство. Таким образам жители нашей большой, могущественной страны объединяются на всей большой территории и выказывают своё уважение государственной символике.

2. 12 июня проводятся митинги, посвящённые актуальным проблемам в обществе.

3. Немаловажным является то, что в самый крупный и важный государственный день правительство отмечает наградами выдающихся спортсменов, деятелей науки, культуры и искусства. За успехи для страны почётные награды вручает Президент Российской федерации.

4. В каждом городе проводятся массовые гуляния, а также концерты под открытым небом.

5. Проходят весёлые старты, выступают народные коллективы перед жителями городов.

6. Юное поколение устраивает флеш-мобы с элементами ярких красок.

7. Проводятся ярмарки, где выставляют свои работы народные умельцы.

8. Вечером 12 июня традиционно устраивается салют.

День России в 2020 году – это 30-летняя уверенность в завтрашнем дне, нерушимость государства, стабильное экономическое и политическое положение. За 30 лет суверенитета были взлёты и неудачи, большие радости и горестные потери, счастливые и печальные дни для народа. Но несмотря на все невзгоды Россия пережила всё , переживет и пандемию коронавируса и будет гордо стоять на мировой арене. С её мнением прислушиваются, её граждан уважают. Быть россиянином – звучит гордо и благородно.

По сути — это повод гордиться своей страной в едином ключе со всеми жителями нашей необъятной Родины.