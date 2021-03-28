119 лифтов в Дагестане заменят новыми

Реализация Региональной программы по капремонту общего имущества в многоквартирных домах в Дагестане в 2021 году предполагает замену 119 лифтов, отработавших более 30 лет. Финансирование данной задачи составляет 294 миллиона рублей. Программа осуществляется благодаря соглашению Главы Дагестана Сергея Меликова с фондом ЖКХ России. Это позволило получить дополнительную финансовую помощь.

27 марта вице-премьер Батыр Эмеев, мэр Махачкалы Салман Дадаев, замминистра строительства РД Мурад Алиев и руководитель фонда капремонта Магомед Алиев встретились с управляющими компаниями и жителями многоквартирных домов, где предполагается заменить лифты. Последние должны проконтролировать осуществление замены качественно в срок. Завершение установки предполагается в июле текущего года.