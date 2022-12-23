113 тысяч дагестанцев получили социальные услуги в 2022 году

В 2022 году социальные услуги Минтруда Дагестана получили более 113 тысяч граждан.

Численность получателей социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения Министерства труда и социального развития Республики Дагестан в 2022 году составило более 113 тысяч человек.

Так, социальное обслуживание в стационарной форме, (на базе стационарных организаций и отделений временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов), получили 988 граждан им оказано около 3 млн.

услуг.

Социальное обслуживание в полустационарной форме получили более 31,7 тысяч человек, которым оказано около 900 тысяч услуг.

Социальное обслуживание на дому получили около 81 тысячи пожилых подопечных и инвалидов, которым оказано более 8, 5 млн. услуг.

Вместе с тем, в 2022 году 846 подопечных Минтруда Дагестана находящихся

в стационарных, полустационарных учреждениях, а так же получающих

социальные услуги на дому, прошли процедуру вакцинации.

В 2022 году волонтерскими отрядами Минтруда Дагестана было проведено 395 акций по социальной поддержке льготных категорий граждан. В рамках проведенных акций, 7 тысяч подопечных получили около 12 тысяч социальных услуг.