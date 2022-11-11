113 медработников трудоустроены в селах Дагестана в 2022 году

Программа «Земский доктор» продолжает функционировать в республике и приносить свои результаты, сокращая дефицит кадров в сельской местности. С начала 2022 года в районные и участковые больницы Дагестана, а также в малые города, уехали работать 113 медиков.

Врачи, помимо заработной платы, получают единовременную денежную выплату в размере 1 млн рублей, а в труднодоступных населённых пунктах — 1,5 млн рублей. Для фельдшеров «подъёмные» составляют 500 и 750 тысяч рублей соответственно. На муниципалитеты возложена также задача способствовать закреплению новых специалистов на местах, выделяя им меры социальной поддержки.

«За все время действия программы «Земский доктор» на работу в сельские медорганизации нашей республики переехало более полутора тысяч специалистов. Это то самое первичное звено здравоохранения, от качества работы которого во-многом зависит состояние здоровья населения в целом. На поддержание кадровой составляющей дагестанской медицины нацелена и работа Программы модернизации первичного звена здравоохранения, реализуемой в республике», — прокомментировала министр здравоохранения РД Татьяна Беляева.

Вакантные места для участия в программе в 2022 году ещё есть. С их полным списком можно ознакомиться на сайте Минздрава РД в разделе «Деятельность», подраздел «Земский доктор».