11-летний махачкалинец, кандидат в мастера спорта Таймаз Темирбеков завоевал золотую медаль на Первенстве России по классическим шахматам, которое проходило в Сочи.
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Воспитанник махачкалинских шахматных школ Анатолия Карпова и Джакая Джакаева, ученик тренера Масуда Джанболатова, сотворил настоящую сенсацию, выиграв соревнования среди участников в возрасте до 13 лет.
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На первенстве страны юный Таймаз набрал 7,5 очков из 9 возможных, показав лучший результат среди всех участников.
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Успех в Сочи позволит Темирбекову представит Россию на первенстве мира в Батуми, которое пройдет в октябре текущего года.
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Напомним, что Таймаз Темирбеков также является двукратным победителем первенства мира.
11-летний махачкалинец завоевал золотую медаль на Первенстве России по классическим шахматам в Сочи
11-летний махачкалинец, кандидат в мастера спорта Таймаз Темирбеков завоевал золотую медаль на Первенстве России по классическим шахматам, которое проходило в Сочи.