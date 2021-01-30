Нацпроекты в РД

105 километров нового дорожного полотна проложат в Дагестане в 2021 году

Оставить комментарий

Деятельность в рамках реализации программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Дагестане будет продолжена и в текущем году.

В 2021 году планируется реконструировать 51 километр дорог регионального значения, провести капитальный ремонт 54 километров уличной дорожной сети города Махачкалы. Это позволит привести в нормативное состояние несколько участков дорог регионального значения, в том числе объездного отрезка в 4 километра при селе Манаскент.

Также с целью повышения безопасности на дороге регионального значения камер фотовидеофиксации станет больше на 10 единиц и появится пункт весогабаритного контроля.

Также читают:

Более 40 Центров образования цифрового и гуманитар...
В Дагестане открыли Центр оценки квалификации педа...
Новая зона отдыха появится в селе Орота
В рамках реализации ряда государственных программ ...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *