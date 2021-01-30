105 километров нового дорожного полотна проложат в Дагестане в 2021 году

Деятельность в рамках реализации программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Дагестане будет продолжена и в текущем году.

В 2021 году планируется реконструировать 51 километр дорог регионального значения, провести капитальный ремонт 54 километров уличной дорожной сети города Махачкалы. Это позволит привести в нормативное состояние несколько участков дорог регионального значения, в том числе объездного отрезка в 4 километра при селе Манаскент.

Также с целью повышения безопасности на дороге регионального значения камер фотовидеофиксации станет больше на 10 единиц и появится пункт весогабаритного контроля.