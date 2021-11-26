1000 экспресс-тестов на антиген COVID-19 поступили в Кайтагскую ЦРБ

В Кайтагскую центральную районную больницу поступило 1000 единиц высокоточных экспресс-тестов для быстрой диагностики коронавирусной инфекции. Напомним, что по поручению Главы Дагестана Сергея Меликова, Минздравом РД было закуплено 100 000 таких тестов, которые после поступления, сразу были распределены во все медучреждения муниципалитетов республики.

Экспресс-тест является эффективной альтернативой стандартному ПЦР-тестированию и позволяет всего за 10-15 минут точно определить наличие или отсутствие РНК-вируса в организме человека. Подходит для диагностики коронавируса у людей любой возрастной категории.

По словам заместителя главного врача Кайтагской ЦРБ Рустама Омарова, тесты будут использоваться для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию для быстрого подтверждения диагноза.

«Тестирование будем проводить в первую очередь у лиц с ярко выраженными симптомами COVID-19, такими как повышенная температура, слабость, кашель. Процедуру можно будет пройти в приемном покое районной поликлиники, в частности тем, кто поступает на стационарное лечение», — пояснил он.

Глава Кайтагского района Алим Темирбулатов отметил, что использование экспресс-тестов в лечебной практике, поспособствует своевременному назначению пациентам необходимого для них лечения, что в целом положительно скажется на борьбе с распространением болезни в обществе.