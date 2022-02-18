100 тысяч защитных костюмов для медиков, работающих в «красных зонах», прибыли в Дагестан

100 тысяч защитных костюмов для безопасной работы медицинских работников подарены мэрией Москвы здравоохранению Дагестана. Сегодня эту крупную партию СИЗов встречают представители депутатского корпуса республики, министр здравоохранения РД Татьяна Беляева, советник Главы РД Магомедали Саламов и другие официальные лица.

Партия защитных костюмов сразу же будет распределена в лечебные учреждения городов и районов, где поступит на вооружение прежде всего медиков, сражающихся с коронавирусной инфекцией.

Поддержка столичной мэрии не ограничивается только СИЗами, также в Дагестан планируется поставка аппаратов ИВЛ. Причём техника будет предназначена не только для оказания помощи пациентам с COVID-19, но и с другой патологией, в частности с онкологическими заболеваниями.

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