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100 тысяч рублей за сбитый танк — эту сумму военнослужащий получает в течение 10 дней

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Все выплаты, все подтверждения происходят в режиме реального времени, говорит Герой России, командир танковой роты соединения морской пехоты ТОФ капитан Руслан Курбанов.

«У меня по крайним контрнаступательным действиям противника один из экипажей уничтожил 3 танка противника, т.е. на экипаж рассчитана сумма 300 тысяч рублей. За каждый танк 100 тысяч рублей. 300 делим на троих каждому военнослужащему — 100 тысяч. Пятого числа какую технику уничтожали, у нас уже эти деньги пришли, т.е. в течение 10 дней эти деньги приходят», — сказал Герой России.

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