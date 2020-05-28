Культура 100-летие ветерана ВОВ Елены Зюряевой отметили праздничным концертом 28.05.2020 Вести Агула Оставить комментарий 100-летие ветерана ВОВ Елены Зюряевой отметили в Махачкале праздничным концертом. Мэрия подготовила необычное поздравление для Зюряевой, устроив концерт в ее дворе. Мэр лично поздравил ветерана и вручил ей цветы и подарок. ВконтактеFacebookTwitterОдноклассникиТакже читают:В Дербенте прошел ифтарВ центре Махачкалы посадили деревья в честь разгро...Поздравление главы Агульского района Исмаилова Ю.Г...КАРИНА ИСМАИЛОВА ВЫСТУПИЛА НА МЕЖДУНАРОДНОМФЕСТИВА...