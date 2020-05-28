Культура

100-летие ветерана ВОВ Елены Зюряевой отметили праздничным концертом

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100-летие ветерана ВОВ Елены Зюряевой отметили в Махачкале праздничным концертом.

Мэрия подготовила необычное поздравление для Зюряевой, устроив концерт в ее дворе.
Мэр лично поздравил ветерана и вручил ей цветы и подарок.

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