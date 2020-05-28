100-летие ветерана ВОВ Елены Зюряевой отметили праздничным концертом

100-летие ветерана ВОВ Елены Зюряевой отметили в Махачкале праздничным концертом. 100-летие ветерана ВОВ Елены Зюряевой отметили в Махачкале праздничным концертом.

Мэрия подготовила необычное поздравление для Зюряевой, устроив концерт в ее дворе.

Мэр лично поздравил ветерана и вручил ей цветы и подарок.