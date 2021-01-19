100 лет назад дагестанцы сделали свой выбор

Сто лет назад Дагестан стал автономной республикой в составе РСФСР. 20 января 1921 начался новый этап в истории республики. Дагестан стал полноправным регионом нашего государства со всеми вытекающими обязательствами и привилегиями региона большой страны. Дагестанцы сделали свой выбор и выбор этот – идти вместе с Россией. Это решение дагестанцев подтверждает и их участие в Великой Отечественной войне, когда они ковали победу наравне со всем советским народом, и доблесть горцев, проявленная во время прибытия в республику бандформирований в 1999 году.

2021 год объявлен Годом 100-летия образования ДАССР. Глава Дагестана Сергей Меликов подписал соответствующий указ. Подобное внимание к истории республики, на мой взгляд, важно в наше время, потому что молодежь должна знать свое прошлое, помнить о выборе своих предков и сделать все, чтобы грядущие поколения в будущем гордились ими, как сейчас нашими дедами гордимся мы.

Камиль Мирзоев