10 тысяч консультаций проведено волонтёрами «Феникса»

Во время первой волны эпидемии в Дагестане на помощь в «краснасную» и «зеленую» зоны пришли 150 волонтёров с медицинским образованием. Впоследствии 55 из них были трудоустроены в Городскую клиническую больницу Махачкалы.

Сейчас волонтеры «Феникса» продолжают проводить онлайн-консультации с ГКБ. С апреля цифра достигла 10 тысяч, как сообщил координатор доьровольческого движения «Феникс» Исрафил Исрафилов. Горячая линия для обращений граждан была подключена по поручению главного врача больницы Хаджимурада Малаева. Кроме консультативной, помощь также была предоставлена по обеспечению больных бесплатным КТ-обслежованием.