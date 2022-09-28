10 самых частых вопросов по частичной мобилизации, волнующие дагестанцев

С момента открытия горячей линии для информирования граждан по вопросам частичной мобилизации специалисты службы приняли около 6 тысяч обращений.

Напомним, что круглосуточная горячая линия по номеру 122 организована Министерством цифрового развития РД С 22 по 26 сентября поступило 4749 звонков, 4086 из которых были обработаны специалистами, а 663 находятся в процессе обработки. Только за 26 сентября поступило 1205 обращений, 1076 из них уже обработаны, а 129 находятся в процессе.

Граждане в основном интересуются тем, как вручаются повестки, кто подлежит призыву, можно ли стать добровольцем, нужно ли самим покупать форму и экипировку или же уточняют различную фейковую информацию, распространяемую в различных социальных сетях.

ТОП 10 вопросов по частичной мобилизации Вопрос получения повестки. Могут ли вручить мою повестку не лично в руки? Или позвонить на мобильный? Кто имеет право вручать повестку? Вопросы о призыве студентов, которые получают в первые высшее образование? Так же поступают вопросы по магистрантам и аспирантам, подлежат ли призыву? Могут ли призвать более одного ребенка из семьи? Вопрос о приказе Военного Комиссара Республики Дагестан об отмене частичной мобилизации, который распространен в социальных сетях. Вопрос могу ли я стать добровольцем? Какие документы необходимо предоставлять, если я являюсь единственным ухаживающим? И как их получить? Вопросы о призыве больных сахарным диабетом и другими тяжелыми болезнями. Если имеет военный билет, но не служил подлежит ли призыву? Если прошел военную кафедру, но не служил подлежит ли призыву? Вопрос обмундирования. Нужно ли покупать форму и экипировку самим или будут выдавать? Также много жалоб, что не выдают форму. Законно ли насильно ловить на улицах, высаживать из общественного транспорта, личных автомобилей и направлять в военкомат?

Отметим, что служба развернута во всех регионах страны и готова к приему звонков. Главы регионов помогают в организации работы операторов горячей линии на местах. Правительство собирает и фиксирует самые часто задаваемые вопросы граждан и совместно с Министерством обороны готовит на них ответы. Получить информацию можно не только по горячей линии 122, но и через официальный ресурс правительства «Объясняем.рф», а также на сайте Минцифры РД в разделе «Деятельность».

Источник: Мирмол