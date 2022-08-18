1 сентября в селе Баршамай Кайтагского района будет открыто новое дошкольное образовательное учреждение на 120 мест

В День знаний более 4 тыс. дагестанских детей готовятся пойти в новые детсады и школы.

Об этом сообщил премьер-министр Абдулмуслим Абдулмуслимов на совещании, на котором обсуждалась подготовка объектов общего образования к открытию, строящихся в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография».

Он напомнил, что 1 сентября 2022 года в республике распахнут свои двери 15 новых детских садов на 2560 мест: в г. Махачкала (пгт.Богатыревка–200 мест, пгт.Новый Хушет–250 мест, ул.А.Алиева №32–60 мест); г. Каспийск (МКР №34 «Кемпинг»-250 мест, МКР №36 МКР №11-250 мест, №35 МКР №10-250 мест); г. Дагестанские огни (ясли-сад №7 «Солнышко»-200 мест); Каякентский район (с.Сагаси-Дейбук–120 мест, с. Новые Викри–120 мест); Карабудахкентский район (с. Карабудахкент–250 мест, с. Доргели–200 мест); Хасавюртовский район — (с.Эндирей-120 мест); Казбековский район — (с.Буртунай-60 мест); Табасаранский район — (с.Сиртыч–60 мест); Кумторкалинский район — (с.Учкент–100 мест); Кайтагский район — (с.Баршамай–120 мест); Кизилюртовский район — (с.Нечаевка–200 мест).

Глава Кайтагского района Алим Темирбулатов отметил, что село Баршамай – одно из крупных населенных пунктов Кайтагского района, численность жителей которого составляет более 3200 человек. Так как в этом селе до сегодняшнего дня не было построено ни одного крупного дошкольного учреждения, за исключением небольшого детсада «Заря» на 80 мест, который начал работать в прошлом году, в основном люди были вынуждены стоять в очереди в детские сады райцентра, в связи, с чем возникали определенные трудности.

Главная проблема – это нехватка мест в детсадах, их всего 4 в райцентре — селе Маджалис и 1 в Янгикенте. Дети со всего района посещают эти учреждения, в связи с чем, садики переполнены и это существенно ограничивает доступность дошкольного образования. Поэтому строительство детского садика в Баршамае было крайне важной и необходимой задачей.

Новый садик «Солнышко», строительство которого стало возможным благодаря поддержке Руководства республики и активной помощи Минстроя РД, рассчитан на 120 мест. В нем созданы все современные условия для полноценной воспитательно-образовательной работы и развития детей, отвечающие всем стандартам качества и требованиям комфорта и безопасности. В работе с детьми будут задействованы только квалифицированные сотрудники с профессиональным подходом к воспитанию. Поэтому, смело могу заявить, что качественное дошкольное образование, полученное воспитанниками в данном учреждении, станет хорошей подготовкой для дальнейшего успешного обучения детей в средней школе!

К слову добавлю, что в районе строится еще один объект дошкольного образования на 150 мест, открытие которого планируется в конце этого года и станет приятным подарком для жителей нового микрорайона села Маджалис. Уверен, что на этом мы не остановимся и, при поддержке властей Дагестана, со временем сможем обеспечить дошкольными образовательными учреждениями все крупные муниципальные образования района», — подчеркнул Алим Темирбулатов.