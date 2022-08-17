1 сентября в Дагестане в школы и сады пойдут больше 4 тысяч детей

Председатель Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов провёл совещание для обсуждения подготовки к открытию объектов общего образования, строящихся в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография».

Премьер напомнил, что 1 сентября 2022 года в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография» в республике откроют свои двери 4 новых школы на 1606 ученических мест и 15 детских садов на 2560 мест.

Абдулмуслимов напомнил ответственным органам исполнительной власти и местного самоуправления о необходимости обеспечения качества проводимых работ при строительстве социальных объектов и поручил ускорить проводимую работу для соблюдения сроков по каждой образовательной организации и своевременному открытию для приема детей.