Образование

1 сентября 2023 года в Дагестане свои двери откроют около тридцати новых образовательных учреждений

Оставить комментарий

Вице-премьер РД Муслим Телякавов провел плановое заседание рабочей группы по обеспечению своевременного лицензирования объектов образования в 2023 году в Республике Дагестан.

Открывая совещание, премьер напомнил, что в регионе до сентября 2023 планируется лицензировать девять школ и двадцать детских садов. В общей сложности эти образовательные учреждения смогут посещать около семи с половиной тысяч детей.

В ходе совещания, вице-премьер напомнил о необходимости обеспечения качества проводимых работ при строительстве социальных объектов.

В завершении Муслим Телякавов поручил ускорить проводимую работу для соблюдения сроков возведения объектов.

Также читают:

Учитель - работа по призванию
"Учитель года Республики Дагестан - 2022" подходит...
Архитекторы России съехались в город Дербент
Школьница из Махачкалы победила во Всероссийском ф...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *