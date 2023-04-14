1 сентября 2023 года в Дагестане свои двери откроют около тридцати новых образовательных учреждений

Вице-премьер РД Муслим Телякавов провел плановое заседание рабочей группы по обеспечению своевременного лицензирования объектов образования в 2023 году в Республике Дагестан.

Открывая совещание, премьер напомнил, что в регионе до сентября 2023 планируется лицензировать девять школ и двадцать детских садов. В общей сложности эти образовательные учреждения смогут посещать около семи с половиной тысяч детей.

В ходе совещания, вице-премьер напомнил о необходимости обеспечения качества проводимых работ при строительстве социальных объектов.

В завершении Муслим Телякавов поручил ускорить проводимую работу для соблюдения сроков возведения объектов.