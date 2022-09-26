1 октября 2022 года в Махачкале ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства» проводит обучающую программу «Развитие женского предпринимательства»

Вы получите набор конкретных инструментов, чтобы:
— успешно делегировать задачи сотрудникам;
— выстраивать каналы обратной связи при управлении командой;
— достигать кратных результатов в командной работе.
В рамках программы на вопросы предпринимателей ответят представители Центра «Мой Бизнес» и Бизнес-инкубатора РД; УФНС России по Республике Дагестан. ⠀
Приглашаются женщины-предприниматели (ИП или ООО).
Количество мест ограничено.
Чтобы вас включили в список участников, заполните, пожалуйста, анкету предзаписи:
https://docs.google.com/forms/d/19SsBQ…4Ip7OsFWjg
По всем вопросам звоните по номеру: 8960-408-49-94 – Абдуллаева Залина Мусаевна