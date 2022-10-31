1 ноября в Дагестане, как и по всей России, стартует осенний призыв на срочную службу

Об этом напомнил руководитель Дагестана Сергей Меликов в ходе оперативного совещания по актуальным вопросам.

Было отмечено, что призыв на срочную службу в Российской армии носит плановый характер и не имеет никакого отношения к частичной мобилизации, которая по всей стране уже завершена.

Для качественной организации процессов Глава Дагестана поручил обеспечить проведение во всех муниципалитетах призывных комиссий с участием ответственных структур и общественных организаций, а главам муниципалитетов – взять вопрос под личный контроль.

Напомним, 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента России Владимира Путина о завершении отправки граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации. Сегодня в российском Генштабе ещё раз подчеркнули, что солдат-срочников осеннего призыва не будут направлять на территорию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, также их не будут задействовать в военной операции на Украине.