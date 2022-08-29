1 ноября в Буйнакском районе в эксплуатацию введут новую школу

Скоро наступит долгожданный праздник для ребят – это День знаний.

Школьники всего района выстроятся в линейки и окунутся в мир русского языка, математики и других предметов.

Стоит отметить, что строительство школы – это самая хорошая инвестиция в развитии села и даже района. В настоящее время на стадии завершения строительство школы на 190 мест в селении Апши. Подчеркнем, что объект почти готов.

Работы в учебном корпусе выполнены на 98%, а в пищеблоке на 100%.

Также много работ проведено в спортивной части школы, установлены оконные блоки, выполнен монтаж кровельного покрытия . На данный момент выполняются отделочные работы и работы по благоустройству школы.

Новая современная школа распахнет свои двери для учеников уже в этом учебном году и станет для апшинских детей настоящим подарком.

Открытие школы запланировано 1 ноября.