Общество

1 млн рублей передадут подрядные организации в фонд помощи «Все вместе»

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Об этом сообщил руководитель ГКУ РД «Дагсельхозстрой» Гитиномагомед Абдулаев.

По словам Абдулаева, вопрос оказания финансовой помощи семьям погибших земляков в ходе СВО был поднят на производственном совещании с руководителями подрядных организаций.

Предложение собрать и передать 1 млн рублей в Дагестанский региональный Фонд «Все вместе», созданный по поручению Главы Дагестана Сергея Меликова, было поддержано всеми вместе.

Также руководители строительных компаний выразили готовность и дальше оказывать помощь этим семьям.

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