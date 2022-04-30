1 мая в России отметят Праздник весны и труда

В этот день по всей стране пройдёт множество культурных и развлекательных мероприятий. Не останется в стороне и наша республика!

🌟 1 мая Министерство культуры Республики Дагестан приглашает всех горожан на яркий, праздничный концерт, посвященный Дню весны и труда, который состоится в рамках Фестиваля дарения #МЫВМЕСТЕ.

Весеннее настроение гостям подарят: солисты Дагестанской филармонии им.Т.Мурадова, артисты Театра оперы и балета, ансамбля песни и танца «Дагестан», детского хореографического ансамбля «Кавказ», хор «Волна», группа Сурена и другие.

🎭 Локация — площадка перед Аварским театром.

📍Начало в 16:00.

Вход, конечно же, свободный!

⚡️ Дорогие дагестанцы!

Если Вы не уехали за город на праздничные выходные, не оставайтесь в этот день дома!

Приходите на концерт со своими друзьями, родными и детьми.

Первомай — самое подходящее время, чтобы организовать свой досуг на свежем воздухе не только с удовольствием, но и с пользой!