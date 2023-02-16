1 марта состоится открытие Года Расула Гамзатова в Русском драматическом театре им.М.Горького

100-летие великого поэта будут праздновать не только по всей России, но и за рубежом. Об участии заявили Беларусь, Киргизия, Азербайджан, Монголия, Япония.

Мощными аккордами празднования станут торжественные мероприятия в Махачкале, Государственном Кремлевском дворце в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом в рамках своего доклада сообщила министр культуры республики.

«Мы уже готовимся к проведению Дней Расула Гамзатова в Совете Федерации. Очередной парламентский форум «Историко-культурное наследие России», который в этот раз пройдет в Махачкале – будет посвящен Расулу Гамзатову! Наша общая задача провести празднование на высокой ноте, как того заслуживает личность Расула Гамзатова, поднявшего Дагестан на высоту мировой поэзии!», — сказала Зарема Бутаева.