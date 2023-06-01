1 июня в военном комиссариате Сергокалинского и Акушинского района прошла очередная отправка новобранцев в ряды вооруженных сил РФ

Сегодня на призывной пункт явились восемь призывников, три из Сергокалинского района, пять из Акушинского района.

По традиции перед ребятами выступили военный комиссар Шамиль Чупалаев, заместитель главы Сергокалинского района Баркакади Меджидов, главный редактор районной газеты к Изобилию Зубайру Умаров, а также родитель одного из призывников Магомед Гусейнович.

Своими зажигательными композициями мероприятие поддержали работники культурно–досугового центра Сергокалинского района Рукият Халимбекова и Муслимат Ханакаева.