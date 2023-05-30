1 июня в Тарумовском районе пройдут праздники, посвященные Дню защиты детей

Для детей в райцентре и сельских поселениях будут организованы праздничные мероприятия «Дорога добра».

1 июня в райцентре в праздничном представлении «Детство — это смех и радость» дети увидят сказочный фильм, будет конкурс рисунков на асфальте, игры, песни, танцы, спортивные соревнования по шахматам, шашкам, дартсу.

Отметим, что на праздничные мероприятия в райцентр будут приглашены дети из сельских поселений, в том числе из семей участников спецоперации.

Победители конкурсов будут награждены призами, а сладкие подарки будут для всех детей!

Начало праздника – в 10 часов.