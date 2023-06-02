1 июня депутат НС РД Давуд Сулейманов в Рутульском районе поздравил детей участников СВО

Депутат республиканского парламента принял участие в районном мероприятии в честь Международного дня защиты детей.

Вместе с ним в праздничных мероприятиях участвовали министр промышленности и торговли Дагестана Низам Халилов и его заместитель Мадина Каибова, заместитель главы Рутульского района Арсен Кулиев, депутат Рутульского районного Собрания Саид Сулейманов, и др.

Также Давуд Амаевич выступил и поздравил детей и педагогов на выставке детского рисунка в честь Международного дня защиты детей.

Затем депутат регионального парламента посетил на дому семьи участников СВО в населенных пунктах Рутул, Джилихур и Шиназ, вручил детям подарки и сумочки со сладостями.