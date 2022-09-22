1 этап Концепции научно-технологического развития РД на 2019-2022 года оказался безрезультативным

Зампредседатель Правительства РД Ризван Газимагомедов 21 сентября провел заседание Совета по приоритетным направлениям развития Дагестана. Ещё в начале мероприятия вице-премьер подчеркнул, что повестка включает вопрос разработки Плана по реализации Концепции научно-технологической развития Дагестана на 2022-2026 гг. При этом он обратил внимание на то, что первый этап Концепции, намеченный на 2019-2022 гг, оказался безрезультатным и нереализованным в нужном формате.

Говоря о втором этапе — предстоящем, Ризван Газимагомедов предложил пересмотреть Концепцию и сделать её, соответствующей тем, реалиям, в которых живёт страна сегодня.