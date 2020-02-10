Общество

1 день до окончания голосования! Успей проголосовать!

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11 февраля придет к завершению второй этап по выбору направлений расходования гранта в 1,2 млрд рублей. На этом этапе по сорока восьми предложениям из тринадцати отраслей было запущено онлайн-голосование.

Дагестанцы все еще смогут отдать свой голос и определить наиболее предпочтительное направление для расходования финансовых средств в размере более миллиарда рублей.

Голосование доступно на сайтах Минэкономразвития и «Активный гражданин», а также на портале «Мой Дагестан».⠀

Чтобы исключить искусственное увеличение голосов, голосующим необходимо авторизироваться, используя учетную запись на портале Госуслуг.

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