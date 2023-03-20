1 апреля стартует весенний призыв

В начале апреля в Дагестане начинается призыв в ряды Вооруженных сил России. Рассказываем о деталях этого процесса.



Они одинаковы по всей стране, за исключением одного региона – Крайнего Севера. Если почти во всех субъектах Федерации призыв продолжается с 1 апреля по 15 июня, то на Севере он сдвинут на один месяц и проводится с 1 мая по 15 июля.

Как правило, в конце марта президент России издает указ, в котором содержится само решение о призыве, а также его детали.

Аналогичный документ публикуется и в конце сентября, когда речь идет об осеннем призыве.

В военкомате Дагестана «Молодежке» сообщили, что в ближайшее время планируется пресс-конференция военного комиссара республики Даитбега Мустафаева, который расскажет о различных подробностях. Напомним, что, по словам военкома, в ходе осеннего призыва в Дагестане подлежало призыву около 3,5 тысячи человек. Тогда активная отправка призывников стартовала с 9 ноября.

По предварительным сведениям «Дагестанской правды», «в ходе весенне-летнего призыва из Дагестана будет призвано более 5 тысяч человек».

До начала призыва еще около двух недель, но на местах работа уже идет. «Молодежка» сообщала, что глава Чародинского района Мухидин Магомедов провел рабочее совещание по этой тематике.

В частности, глава муниципалитета затронул тему отсрочек от призыва. Он сказал, что справки и документы, представленные призывниками, пройдут скрупулезную проверку. Будут приниматься лишь справки определенного формата из тех учреждений, у которых есть лицензия на учебную деятельность и аккредитация.

Как рассказал военный комиссар по Кайтагскому и Дахадаевскому районам Умар Саидов, вся работа по организации весенней призывной кампании проводится совместно с главами сельских администраций, работниками военно-учетных столов и правоохранительных органов.

Аналогичное рабочее совещание прошло и в администрации Кизлярского района, здесь о деталях призывной кампании сообщил врио военкома Кизляра, Южно-Сухокумска и Кизлярского района Рамазан Курамагомедов.

Он по-прежнему составляет один год.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью «Парламентской газете» категорически отмел домыслы о том, что планируется или обсуждается двукратное увеличение самого периода службы в Вооруженных Силах – с одного до двух лет.

«Более того, если подобный законопроект все же поступит на рассмотрение в Госдуму откуда-то извне, наша позиция будет строго отрицательной», – отметил депутат.

Согласно федеральному законодательству, призвать в армию не могут звонком из военкомата или передачей повестки через знакомых или соседей.

Единственный официальный документ – повестка – должен быть вручен лично призывнику под роспись сотрудником военкомата либо работодателем.

Призыву на срочную службу подлежат мужчины – граждане России 18–27 лет.

Все потенциальные призывники в обязательном порядке проходят медицинскую комиссию.

Не призываются на военную службу граждане, которые освобождены от исполнения воинской обязанности и призыва на военную службу, имеют отсрочку от призыва на военную службу или не подлежат призыву на военную службу.

Признанные временно негодными к прохождению военной службы по состоянию здоровья (отсрочка предоставляется на год);

занятые постоянным уходом за близким родственником, нуждающимся в постоянном уходе по состоянию здоровья;

опекуны или попечители родных несовершеннолетних братьев или сестер;

отцы-одиночки;

отцы, имеющие двух и более детей;

мужчины, имеющие ребенка и жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель;

отцы, имеющие ребенка-инвалида в возрасте до трех лет;

поступившие на службу в органы внутренних дел, государственную противопожарную службу, органы уголовно-исполнительной системы, принудительного исполнения и таможенной службы по окончании вуза;

поступившие в войска Росгвардии по окончании вуза;

депутаты Госдумы, региональных и муниципальных парламентов на время действия депутатских мандатов;

зарегистрированные кандидаты на замещаемые посредством прямых выборов должности или на членство в органах госвласти или местного самоуправления;

студенты.

От призыва освобождаются граждане, признанные негодными или ограниченно годными к воинской службе по состоянию здоровья, проходящие или прошедшие службу в РФ (например, по контракту), прошедшие военную службу в другом государстве в случаях, предусмотренных международными договорами РФ.

Кроме того, не подлежат призыву лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, ареста, ограничения свободы, исправительных и обязательных работ, имеющие неснятую или непогашенную судимость, а также граждане, в отношении которых ведется следствие или уголовное дело передано в суд.

Категория годности к военной службе определяется в результате прохождения медкомиссии. После ее прохождения устанавливается категория: А, Б, В, Г или Д.

Категория А означает, что призывник годен к военной службе без ограничений, в любых войсках и подразделениях.

Категория Б означает, что призывник годен к военной службе с незначительными ограничениями. В элитные подразделения, где требуется отменная физическая форма, его не возьмут, но служить он будет.

Категория В означает, что призывник ограниченно годен к военной службе и от службы по призыву он освобождается.

К этой категории могут отнести, к примеру, слабослышащих или слабовидящих людей, лиц с определенными хроническими заболеваниями и т. д.

Категория Г – временная. Она позволяет отсрочить военную службу по призыву на год. Например, если человек сломал руку или ногу. Его признают временно негодным, дают год отсрочки, а дальше – снова медкомиссия.

Категория Д присваивается призывнику, который не годен к военной службе. Если, к примеру, он имеет ограниченные возможности здоровья, страдает частыми приступами эпилепсии, имеет одну почку и т. д.

Солдат-срочников не будут отправлять на службу в Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев в пресс-центре «Парламентской газеты».

По его словам, пока республики Донбасса находятся в зоне проведения спецоперации, этого не случится.

«Когда уже на новых территориях будет тихо и спокойно, это вполне, наверное, реально. Но пока об этом рано говорить», — сказал Гурулев. Эти изменения в самом деле уже запланированы, но они не коснутся текущего весеннего и предстоящего осеннего призывов, которые пройдут в обычном режиме, то есть возраст призывников (в этом году) по-прежнему будет находиться в пределах 18–27 лет.



Сам призывной возраст предложено поднять на три года — соответственно, с 18–27 до 21–30 лет. Законопроект, предусматривающий эти изменения, уже поступил в Государственную думу.

О деталях предлагаемых изменений «Парламентской газете» рассказал председатель комитета Госдумы по обороне и один из авторов законопроекта Андрей Картаполов.

Он подчеркнул, что новшества нацелены на качественные перемены: в армию придут более развитые, более зрелые в психологическом и физическом плане люди, обладающие определенным жизненным опытом, навыками и компетенциями.

Изменения, о которых идет речь, вступят в силу в первый день предстоящего года. Таким образом, 1 января 2024 года стартует переходный период. При этом изменение призывного возраста (в сторону его увеличения) пройдет в три периода, неодномоментно.

Источник