1 апреля стартует прием заявлений на предоставление субсидий для приобретения жилья инвалидам

Прием документов продлится с 1 апреля до 30 июня (включительно).

Максимальный размер социальной выплаты составит 3 млн 947 тыс. рублей.

Отметим, для участия в программе получатели субсидии должны использовать собственные средства в размере 750 тыс. рублей.

Подать заявление можно будет в ГКУ «Жилище» по адресу проспект Имама Шамиля 58 или в МФЦ.

Напоминаем о том, что не следует реагировать на сомнительные частные объявления, предлагающие более выгодные услуги по «обналичиванию» сертификатов, а обращаться только к специалистам ведомства каждый четверг с 14:00 до 17:00 или по номеру +7(8722) 51-73-53.